Poleciała do Saint-Tropez. Pozuje w komplecie z siateczki

Jeszcze przed chwilą Klaudia El Dursi udzielała wywiadów na ramówce TVN-u, była gwiazdą pokazu mody na Top of the Top Sopot Festival i, jak sama to ujęła, "tańcowała z kolegami ze stacji na cocktail afterparty". W swoim życiu zdecydowanie nie może narzekać na nudę. Teraz jest już we francuskim Saint-Tropez, w którym wypoczywają największe sławy z całego świata.