Polej tym chwasty. Za darmo "wypali" je do korzeni

Zmaganie się z chwastami to zazwyczaj żmudna praca, którą można określić jako walkę z wiatrakami. Co wyrwiemy jedną roślinę, to na jej miejscu pojawia się nowa. Do tego, w przypadku używania środków chemicznych, musimy bardzo uważać na pozostałe znajdujące się w pobliżu sadzonki. Sklepowe produkty często też nie należą do najtańszych.