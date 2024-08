Zagotuj i wlej pod hortensję. Będzie kwitła do przymrozków

Hortensje są jednym z ulubionych kwiatów na polskich działkach. Nic dziwnego - mają duże, pękate kwiatostany, które przy odpowiedniej pielęgnacji naprawdę cieszą oko. Jeśli tylko odpowiednio o nie zadbamy, ozdobią nasz ogród nawet do października.

Jak zrobić domową odżywkę do hortensji, dzięki której będą kwitły aż do pierwszych przymrozków? Wystarczy tylko kilka składników. Musimy przygotować 10 litrów wody, dwie szklanki fusów kawy (świeżych lub suszonych - uważajmy tylko, aby nie były spleśniałe), szklankę białej gorczycy oraz szklankę kompostu.

Przygotowanie jest bardzo proste. Należy zagotować wodę razem z fusami i gorczycą i trzymać na niewielkim ogniu przez 15 minut. Po tym czasie ściągamy z palnika i studzimy mieszankę, a następnie odcedzamy przez sitko. Dodajemy do kompostu i mieszamy całość. Gotowy roztwór rozcieńczamy wodą w proporcji 1:1, a następnie podlewamy rośliny co 2-3 tygodnie.

Odżywka z gorczycy i fusów to niejedyny sposób na poprawę kondycji hortensji . Możemy też skorzystać z innych domowych metod. Jednym z nich jest wykorzystanie wody ze skórek z ogórków. Należy obrać kilogram ogórków, a pozostałe skórki wrzucić do słoika, zalać litrem wody, zakręcić i odczekać pięć dni. Po upływie tego czasu musimy odcedzić skórki i pozostałą wodą podlewać hortensje.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!