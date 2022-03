Policjanci z Przemyśla poszukują 71-letniej Tetiany Kolachenko. Kobieta zaginęła 28 lutego

Przejścia graniczne pomiędzy Polską i Ukrainą wciąż są obłożone. Niestety tłum ludzi to łatwe warunki, by zgubić drugą osobę. Do takiej sytuacji doszło w Medyce. Aspirant sztabowy Małgorzata Czechowska w rozmowie z WP Kobieta potwierdza, że pani Tetiany jeszcze nie znaleziono. Liczy się każda pomoc przy jej poszukiwaniach.