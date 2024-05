Policzyli co do minuty. Tyle trwa seks w polskiej sypialni

Mężczyźni coraz częściej korzystają z usług seksuologa. Zdecydowana większość z nich jednak wstydzi się mówić wprost o swoich problemach. Seksuolog Andrzej Gryżewski w rozmowie z Wirtualną Polską zdradził, że wielu z nich martwi się o długość ich stosunków seksualnych. Czy rzeczywiście mają powody do obaw?

Filmy i książki o podłożu erotycznym sprawiają, że często wpadamy w kompleksy. Sprawa nieco bardziej komplikuje się, gdy mężczyzna mimo całego wysiłku i zaangażowania, nie jest w stanie doprowadzić swojej partnerki do orgazmu.

Wówczas zastanawiają się, co z nimi jest nie tak. W końcu na szklanym ekranie wszystko wydaje się takie proste. Andrzej Gryżewski nie ukrywa, że chodzi tu przede wszystkim o tzw. grę wstępną.

Długość stosunku seksualnego uzależniona jest od bardzo wielu czynników. Zdaniem Gryżewskiego niektórym kobietom udaje osiągnąć orgazm nawet w ciągu minuty. Zdecydowana większość pań będzie potrzebowała jednak na to znacznie więcej czasu, co może z kolei mieć wpływ na samopoczucie ich partnera.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!