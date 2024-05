Nie uprawia seksu od 2,5 lat. Mówi co za tym stoi

Julia Fox to włosko-amerykańska aktorka, która zadebiutowała w 2019 roku w filmie "Nieoszlifowane diamenty". 34-latka jest znana nie tylko ze względu na swój talent aktorski, ale również ekstrawertyczny styl i obecność w mediach społecznościowych.

Ostatnio aktorka zdradziła sekret na temat swojego życia erotycznego. Na TikToku Julia Fox dzieli się szczegółami ze swojej codzienności oraz opowiada o byłych związkach. Jej profil obserwuje 1,7 mln użytkowników, lecz to nie problem dla międzynarodowej gwiazdy, aby opowiedzieć o seksie, a dokładniej jego braku. 34-latka niedawno przyznała, że minęło ponad 2 lata, odkąd ostatni raz przeżyła namiętne chwile.

Nie uprawiała seksu przez ponad 2 lata

Już wcześniej Julia Fox otwarcie opowiadała o swoim podejściu do seksu, sugerując, że żyje w celibacie. W wywiadzie z Emily Ratajkowski w listopadzie 2022 roku przyznała, że "mogłaby obejść się bez" (seksu - przyp.red). Co dla niektórych może być zaskakujące, Fox w przeszłości pracowała jako domina, jednak to sprawiło, że ze względu na swoje zajęcie przestała uważać seks za coś seksowne.

"Naprawdę jestem znieczulona na seks. Nie jest dla mnie ekscytujący" - wyznała w rozmowie z Ratajkowski.

Aktorka dała jasno do zrozumienia, że ​​jej stosunek do seksualności zmieniał się z biegiem czasu. W lutym 2022 roku, pojawiając się w podcaście "Call Her Daddy" opowiedziała, jak to jest pracować jako domina.

"Robiłam to tylko dla pieniędzy, ale dzięki temu dowiedziałam się o własnej seksualności, której tak naprawdę nigdy nie miałam okazji zgłębić. Moja seksualność zawsze była wykorzystywana przeciwko mnie. Moja seksualność była czymś, czego należało strzec i chronić, a nie czymś, co należało odkrywać" - dodała z kolei w "The Indepentent".

Spotykała się z byłym mężem Kardashian

W lutym 2024 roku miała miejsce premiera autobiografii Julii Fox. Aktorka sporą część książki poświęciła na informacje dotyczące swojego życia erotycznego. Influencerka przez miesiąc spotykała się z byłym mężem Kim Kardashian, jednak irytują ją pytania, na temat Kanye West'a. Jak sama zaznaczyła, "opisała całe swoje życie, a West jest jego najmniej interesującą częścią".

Będąc z artystą, wiedziała, że te ten chce ją zniewolić, jak wcześniej jej wieloletni sponsor, dlatego też nie dała się wpaść w pułapkę zostania laleczką w przebraniu. Zdecydowała się zapracować na swoje czym splatała figla Kanye.

