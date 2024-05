Są uzależnione od seksu. Skutki bywają dramatyczne

Nimfomania jest jednym z najbardziej poważnych zaburzeń seksualnych u kobiet. Charakteryzuje się ona stałą, wręcz obsesyjną potrzebą odbywania stosunków seksualnych, często z wieloma partnerami, bez zaangażowania emocjonalnego. To nie jest to samo co zwiększone libido, które można kontrolować. Nimfomania jest zupełnie innym stanem, w którym kontrola nad swoim ciałem i pragnieniami jest praktycznie niemożliwa.