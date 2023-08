Polka mieszka w Arabii Saudyjskiej. Mówi, jak traktują ją miejscowi

Aleksandra Kubik: Mówiąc o Arabii Saudyjskiej w Polsce, podkreśla się głównie stereotypy. Słyszałam, że ten kraj to "złota klatka", w którym kobiety nie mają żadnych praw i nie są szanowane. Poleciałam do Arabii Saudyjskiej z otwartą głową na inność, bez większych wyobrażeń i obaw. Pomyślałam sobie, że jeśli nie będę czuć się tam dobrze, to przecież zawsze mogę wrócić. Teraz wiem, że podeszłam do tego wyjazdu dobrze.