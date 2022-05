Kinga poślubiła Meksykanina. Tak wygląda ich życie

O Polakach mówi się czasem, że jesteśmy Meksykanami Europy. Lubimy się bawić, dobrze zjeść – to jest coś, co nas łączy. Meksykanie, gdyby mogli, to nawet do szpitala przyprowadziliby całą grupę mariachi. Z moich obserwacji wynika, że lubią być głośni i często się spóźniają. Gdyby nie było żadnych reguł, to byłby totalny chaos czy – jak to mówimy – totalny Meksyk. Ja też jestem dość głośna, dużo gadam i lubię, jak się dużo dzieje, więc z tego powodu życie tu mi odpowiada.