Polka prowadzi mobilny salon manicure w Londynie. "Ceny zaczynają się od kilkuset funtów"

Jeśli miałabym to porównać do otworzenia działalności w Polsce, to powiedziałabym, że bardzo łatwo. Nie ma tutaj aż tak dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o papierkową robotę i różne wymogi. Nawet jeżeli rozmawiamy o higienie w salonie to tutaj również nie jest ona na aż tak wysokim poziomie jak w Polsce.