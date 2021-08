Polka relacjonuje tragiczną sytuację kobiet w Afganistanie. "Są przerażone"

Polska dziennikarka Jagoda Grondecka od kilku dni dzieli się w swoich mediach społecznościowych wstrząsającymi relacjami z Kabulu w Afganistanie. Podkreśla, że sytuacja w kraju jest bardzo napięta. Grondecka martwi się także o to, jak będzie wyglądało dalsze życie afgańskich kobiet. - Talibowie nie dotrzymują słowa, kobiety być może nie będą mogły wychodzić same z domu, będą musiały nosić hidżab, także po to, by móc się uczyć" - mówi w rozmowie z WP Grondecka.