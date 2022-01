Polka w finale Miss World! Kim jest nasza reprezentantka, która zachwyciła jury?

Miss World to wydarzenie, które co roku śledzą miliony widzów. Dla uczestniczek jest to ogromna szansa na przedstawienie się światu z jak najlepszej strony. Pierwszą, i jak dotąd jedyną Polką, której udało się zdobyć tytuł miss świata, jest Aneta Kręglicka. W późniejszych latach nasze reprezentantki pojawiły się jeszcze na podium. Teraz mamy kolejną szansę na powtórzenie sukcesu Kręglickiej, bowiem do finału Miss World 2021 przeszła Karolina Bielawska. Co warto wiedzieć o naszej reprezentantce?