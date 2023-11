Polki na kierownicze stanowiska! Jest nas tam coraz więcej

Niektóre firmy już osiągnęły ten cel. Najlepszym przykładem dążenia do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn jest P&G, gdzie równo 50 proc. managerów na świecie to kobiety. W polskim oddziale firmy ten odsetek wynosi 48 proc. To świetny wynik, zwłaszcza, że firma zatrudnia ponad 5 tys. pracowników w Polsce, co czyni polską siedzibę drugą pod względem wielkości w Europie, zaraz po Niemczech. Warty uwagi przykład fabryki Gilette w Łodzi pokazuje, jak wiele w temacie parytetów zmieniło się w firmie – w 2014 r. łódzką fabryką zarządzało niecałe 23 proc., obecnie jest tam już ponad 40 proc. menadżerek. Ponadto w ciągu 2022 r. kobiety stanowiły ponad połowę osób promowanych na kolejne szczeble zarządzania w całym P&G.