Polki podsumowały wybory. "Czekałyśmy na to osiem lat"

Głosowanie w wyborach parlamentarnych już za nami. Choć wciąż jeszcze trwa liczenie głosów, to wiele wskazuje na to, że demokratyczna opozycja będzie miała większość w Sejmie. Zapytaliśmy, co o takim wyniku wyborów myślą Polki. Większość kobiet była zgodna: " Czekałyśmy na to osiem lat", "Mamy takie same prawa jak mężczyźni", "Fajnie, że PiS nie będzie już nami rządził". I choć mniej liczne, pojawiły się również głosy rozczarowania: "Myślałam, że będzie inaczej. Zdziwiona jestem bardzo".

