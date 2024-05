Polki są eksploatowane w łóżkach. "Straszy się je seksem"

Potrzeby seksualne, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, są ważnym aspektem zdrowia psychicznego oraz emocjonalnego. Dlatego też stosunek seksualny zawsze powinien mieć miejsce za obopólną zgodą. Straszenie seksem lub wykorzystywanie seksualności jako formy manipulacji czy kontroli, jest bardzo szkodliwe. A niestety, ma to miejsce.

- Kobiety często przychodzą na konsultacje i warsztaty z poczuciem, że coś jest nie tak. Zdarza się, że ogranicza je strach przed seksem. Rozmawiamy o przekazach, które otrzymywały na temat ciała, relacji i seksu. Jakie to były informacje i od kogo. Często się okazuje, że lęki i strachy wynosimy z domu, szkoły, Kościoła, ale też z popkultury, która nas otacza - powiedziała Joanna Keszka w rozmowie z polskieradio24.pl.

