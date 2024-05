Popularna praktyka seksualna Polaków. Eksperci biją na alarm

Zamiast skupić się na rozmowie, wiele par decydują się na seks. Z doświadczenia ekspertów wynika, że jest to popularna praktyka wśród Polaków. - Boimy się - powiedziała psycholożka i psychoterapeutka Jessica Kmieć w "Dzień dobry TVN". Według niej, wiele par obawia się przeprowadzić trudniejszą rozmowę, kiedy pojawiają się negatywne emocje. - Boimy się kłótni w związku, natomiast one są naturalnym i nieodzownym elementem relacji - wyjaśniła.

- Konia z rzędem temu, kto chociaż raz z poduchą pod pachą nie poszedł spać na kanapę. Kto chociaż raz w relacji nie unikał wzroku partnera. Kto chociaż raz w relacji nie miał cichych dni. To są takie purchawki, które powodują, że napiętrzają nam się kłopoty, robi nam się kumulacja tego stresu, no i potem trzeba go w jakiś sposób rozładować - mówiła ekspertka.