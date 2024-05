Polują na "jednorożca". Taki seks jest coraz popularniejszy

"Polowanie na jednorożca" polega na tym, że heteroseksualna para poszukuje biseksualnej kobiety, która zgodziłaby się na miłosny trójkąt. Taka sytuacja może mieć charakter jednorazowy lub przerodzić się w stałą relację. Jak tłumaczyła w rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra Pańczyk z Centrum Terapii Haak w Poznaniu, istotne jest, by heteroseksualna para traktowała kobietę w sposób przedmiotowy.

Zgodnie z wyjaśnieniem ekspertki, to właśnie stąd wynika określenie "polowanie". Potrzeby osoby zaproszonej do seksualnego układu nie są bowiem respektowane. Znalezienie kogoś, kto byłby otwarty na taką relację jest jednak trudne, dlatego proces poszukiwań przypomina polowanie na rzadki gatunek. Stąd wziął się "jednorożec".

Jak wygląda poszukiwanie "jednorożca"? Kobieta z heteroseksualnego związku zaczyna rozmowę na portalu randkowym z inną kobietą, która deklaruje się jako biseksualna. Gdy dochodzi do spotkania, nawiązuje się relacja, poznają się bliżej i pojawia się sympatia. W pewnym momencie wyjawia, że jest w relacji z mężczyzną i chciałaby, aby dołączył.

Jak mówiła Aleksandra Pańczyk, dla kobiety, która została poderwana na portalu randkowym, to mężczyzna wydaje się być trzecią osobą. Tak naprawdę to ona jest jednak "jednorożcem" w związku.

Niestety, dominująca para heteroseksualna często dopuszcza się oszustw. Nie mówi wprost o swoich zamiarach, wykorzystując biseksualną kobietę. Choć nie jest ona zmuszana, by dołączyć do życia seksualnego pary, jeśli odmówi, zostaje odrzucona.

