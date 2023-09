Polki zabrały głos. Wskazały najlepszą dla nich partię polityczną

Zapytaliśmy Polki w Białymstoku o to, która partia polityczna, według nich, najbardziej wspiera kobiety. Zdania są mocno podzielone: "Żadna partia nie spełnia moich wymogów", "Na pewno PiS", "Na pewno nie PiS" - usłyszeliśmy. Co zarzucają politykom Polki? Lista jest długa - od braku realizacji obietnic wyborczych po pozbawianie kobiet prawa do decydowania o sobie i swoim ciele. Niepokoi je również zbyt duży wpływ Kościoła na ich życie.