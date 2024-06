Polki zamawiają na potęgę. Chcą urozmaicić życie łóżkowe

Chociaż seks jest często uważany za temat tabu, warto zwrócić uwagę, że zbliżenia poprawiają samopoczucie i zdrowie psychiczne. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez SW Reaserch dowiadujemy się, że aż 43 proc. Polek i Polaków decyduje się na urozmaicenie życia intymnego, dodając do niego zabawki erotyczne.

Wiele par sięga po dodatkowe nawilżenie, które gwarantują lubrykanty oraz żele zapachowe. Warto jednak pamiętać, że produktem zapewniającym komfort i największe bezpieczeństwo będą lubrykanty na bazie wody. W przeciwieństwie do tych na bazie oleju nie powodują niszczenia zabawek erotycznych.

Należy również pamiętać, że lubrykanty na bazie oleju mogą sprzyjać rozwojowi infekcji bakteryjnych i nie są przeznaczone do użytku wewnętrznego, zaś lubrykanty, które w swoim składzie zawierają głównie wodę, są idealne dla osób o wrażliwej skórze, ponieważ rzadko powodują podrażnienia czy alergię.

