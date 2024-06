Sposób na lepszy seks. Poleca aż 83 proc. kochanków

US Travel Association przeprowadziło badania, z których wynika, że aż 83 proc. ankietowanych, którzy podróżują z partnerem, uważa, że to wspólne wyjazdy utrzymują ich związek w ekscytującej fazie. To właśnie podróże - niekoniecznie dalekie, sprawiają, że pary zbliżają się do siebie, a w wyniku zrelaksowania mają znacznie lepszy seks.