Dla nowej miłości potrafią zrobić wszystko. Emofili jest coraz więcej

Czy zdarza ci się szybko zakochiwać w nowo poznanej osobie? A może twoja przyjaciółka ciągle opowiada, że już po jednej randce znalazła miłość swojego życia? Okazuje się, że zjawisko to ma swoją nazwę i tylko z pozoru jest niegroźne.

Emofilik często doświadcza huśtawki nastrojów, jest podatny na stres i łatwo się wzrusza. Jego reakcje emocjonalne mogą wydawać się przesadzone, a on sam może mieć trudności z radzeniem sobie z własnymi uczuciami.

Emofilik często poszukuje intensywnych doznań emocjonalnych, co może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji. Nazwa "emofilia" funkcjonuje od niedawna i wywodzi się od dwóch słów: "emo", czyli emocji oraz "filii" z greckiego oznaczające miłość lub upodobanie.

Czym jest emofilia?

Termin "emofilik" nie jest terminem medycznym czy psychologicznym. Jest to określenie potoczne, które odnosi się do osób o wyjątkowo silnej wrażliwości emocjonalnej. Emofilik to ktoś, kto intensywnie przeżywa zarówno swoje, jak i cudze emocje. Choć taka wrażliwość może być darem, w nadmiarze potrafi utrudniać codzienne funkcjonowanie i wpływać na relacje z innymi.

Emofilia wynika z głębokiej potrzeby przeżywania stanu zakochania i wszystkich emocji towarzyszących intensywnemu pociągowi romantycznemu i seksualnemu. Badacz mrocznych odmian osobowości, Daniel Jones sugeruje, że każdy z nas ma indywidualny próg, po którego przekroczeniu jest gotów określić swoje uczucia jako miłość. Podobnie jest z gotowością do nawiązania kontaktów seksualnych - dla każdego ten próg jest inny.

Osoby o takiej osobowości często podejmują ryzykowne decyzje, takie jak seks bez zabezpieczenia z nowym partnerem. Ich przekonanie o wyjątkowości relacji i pewność, że to początek stałego związku, sprawiają, że nie biorą pod uwagę potencjalnych konsekwencji. Bezgranicznie ufając obiektowi uczuć, nie kwestionują jego zapewnień dotyczących stanu zdrowia czy sytuacji osobistej, co może prowadzić do przykrych następstw.

Jakie zachowania są charakterystyczne dla emofilika?

Emofilik w związku może być zarówno partnerem niezwykle czułym i troskliwym, jak i osobą, której emocjonalne potrzeby są trudne do zaspokojenia. Jego intensywne reakcje mogą prowadzić do częstych konfliktów i nieporozumień. Jeszcze kilka lat temu o takiej osobie powiedziałoby się, że chętnie "skacze z kwiatka na kwiatek". Według specjalisty emofile faktycznie porównując z innymi, zdecydowanie częściej wchodzą w relacje romantyczne.

Emofile nie działają z premedytacją. Nie zakochują się celowo w kolejnych osobach, realizując jakiś plan. Nie chcą nikogo zranić. Ich "kocham cię" jest szczere, choć może krótkotrwałe. Po prostu poszukują nowych doświadczeń i romantycznych uniesień, a problem polega na tym, że każdej nowej relacji nadają zbyt duże znaczenie emocjonalne.

Emofilia nie znika samoistnie w stałym związku. Zazwyczaj, gdy początkowa ekscytacja mija, emofil ponownie staje się podatny na pokusy. Jak podaje magazyn "Zwierciadło" badania mają potwierdzać, że osoby te mają skłonność do zdrady, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Pragnienie romantycznych uniesień jest zbyt silne, by je kontrolować. Ulegając pokusie, emofil rozpoczyna nowy cykl miłosny, choć znowu jest przekonany, że tym razem uczucie jest wyjątkowe.

Czy można zbudować relację z emofilikiem?

Związek z emofilikiem wymaga cierpliwości, zrozumienia i umiejętności radzenia sobie z intensywnymi emocjami. Ważne jest, aby szanować jego wrażliwość i nie bagatelizować jego uczuć. Jednocześnie warto zachęcać go do rozwijania zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami, takich jak medytacja, joga czy terapia.

Warto pamiętać, że emofilia sama w sobie nie jest problemem. Jednak nadmierna wrażliwość emocjonalna może utrudniać codzienne funkcjonowanie i prowadzić do problemów w relacjach. Jeśli czujesz, że emocje cię przytłaczają, nie wahaj się szukać pomocy u specjalisty.

