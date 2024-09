Połóż na kaloryfer. Pozbędziesz się zanieczyszczeń

Ok, rozumiem

Czy pamiętasz, kiedy ostatnio czyściłeś kaloryfery? Jeśli nie możesz przypomnieć sobie konkretnej daty, to znak, że najwyższy czas zabrać się za porządki. Zrobisz to w kilka chwil, a efekt będzie widoczny od razu.

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. To ostatni moment na to, aby wyczyścić kaloryfery. We wnętrzu skrywa się mnóstwo zanieczyszczeń, które przedostają się do wdychanego powietrza. W skrajnych przypadkach mogą wywołać alergię.

Jak wyczyścić kaloryfery? Istnieje kilka różnych sposobów. Jeśli zależy ci na czasie, wypróbuj sprytny patent instagramerki publikującej jako @aneta.czupalla. Wszystkie potrzebne rzeczy masz już w domu.

Połóż na kaloryfer. Wyczyścisz go w kilka chwil

Czyszczenie grzejników to jeden z tych obowiązków domowych, które omija się szerokim łukiem. To błąd, bowiem w środku urządzenia gromadzi się mnóstwo kurzu i brudu. To istny raj dla drobnoustrojów i chorobotwórczych bakterii. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto gruntownie je wyczyścić.

Aneta Czupalla, znana na Instagramie jako @aneta.czupalla pokazała, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera w kilka chwil. W opublikowanym filmiku znalazły się trzy proste triki. Pierwszy z nich polega wydmuchaniu brudu za pomocą suszarki. Wystarczy włączyć urządzenie, a następnie skierować nawiew bezpośrednio na górną część kaloryfera. "Szybkie, ale kurz może roznosić się po domu" - napisała.

Druga metoda jest równie prosta, a przy tym jeszcze skuteczniejsza. Sięgnij po stary, nieużywany ręcznik i zwilż go wodą. Umieść go na górze kaloryfera i weź do ręki suszarkę. Włącz ją i skieruj strumień ciepłego powietrza od dołu. Cały brud osadzi się na materiale.

Zmieszaj z wodą i polej kaloryfer. Będzie jak nowy

Trzeci patent wymaga użycia wody. Zacznij od zabezpieczenia podłogi starymi ręcznikami bądź szmatkami. Pod kaloryferem postaw dużą miskę, która zbierze nadmiar płynu. Zagotuj 2-3 litry wody i dodaj do niej łyżkę płynu do mycia naczyń. Tak przygotowany roztwór przelej przed kaloryfer. Po chwili wszystkie zanieczyszczenia spłyną w dół.

Post zebrał ponad 4 tys. polubień i kilkadziesiąt komentarzy. "Ja dmucham sprężonym powietrzem", "Ja tak robię już od ponad 10 lat", "Zawsze czyszczę parownicą i jest ok", "Ja stosuję trzeci sposób od lat i potwierdzam, że efekt rewelacyjny" - czytamy pod publikacją.

