Połóż kilka na parapecie. Od razu sobie podziękujesz

Jesienią pająki poszukują ciepłego i bezpiecznego miejsca do życia. W tym czasie samce wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu samic, co często prowadzi je do naszych domów. Dla wielu z nas nie jest to przyjemne. Istnieje świetny sposób na pozbycie się tego problemu. Będziesz potrzebować jedynie… żołędzi!