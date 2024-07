Rozpuść w wodzie i wlej do pralki. Ubrania będą jak nowe

Czym zastąpić często drogie płyny do prania i płukania? Okazuje się, że z pomocą przychodzi popularny środek, który większość z nas znajdzie w kuchni. Jest tani, a do tego piekielnie skuteczny.

Kwasek cytrynowy ma bardzo wiele zastosowań nie tylko w kuchni, ale również w łazience. Świetnie radzi sobie z kamieniem i zabrudzeniami. Nie każdy jednak wie, że to prawdziwy game changer w przypadku prania. Jak go wykorzystywać, by ubrania były czyste i miękkie? To prostsze, niż się wydaje.

Kwasek cytrynowy do prania zastąpi płyn do płukania

Chyba każdemu z nas zależy na tym, aby pranie było jak najdłużej świeże i pięknie pachniało. Właśnie dlatego często wykorzystujemy w tym celu specjalne płyny do prania. Rosnące ceny i troska o środowisko sprawiają, że szukamy znacznie tańszych, a do tego bardziej ekologicznych alternatyw. Z pomocą przychodzi kwasek cytrynowy.

Aby móc bez przeszkód wykorzystać go w swoim praniu, należy najpierw rozpuścić go w wodzie. Następnie ok. 3 łyżeczki kwasku cytrynowego trzeba wymieszać ze 125 ml wody (pół szklanki). Do tak przygotowanej mieszanki wystarczy już tylko dodać kilka kropel ulubionego olejku zapachowego, wlać do pralki i zrobić pranie.

Substancje zawarte w kwasku doskonale zmiękczają ubrania, a także usuwają z nich uporczywe zabrudzenia. Najlepiej jest jednak dodawać go do jasnego prania, bowiem może nieco wybielać tkaniny.

Kwasek cytrynowy w sam raz do czyszczenia pralki

Są miejsca, o których podczas codziennych porządków zazwyczaj zapominamy. Z całą pewnością zalicza się do nich pralka, którą wbrew pozorom również należy regularnie czyścić. W tym przypadku doskonale sprawdzi się kwasek cytrynowy.

Wystarczy, że wsypiemy ok. 150 g produktu do pralki, a następnie uruchomimy cykl prania w 90 stopniach. Dzięki temu nie tylko pozbędziemy się zabrudzeń i pozostałości po używanych wcześniej detergentach, ale także kamienia.

