Połóż na uszczelce pralki. Cuchnąca pleśń nie ma szans

Wiele osób pomija to miejsce podczas czyszczenia pralki. To błąd

Fartuch, inaczej nazywany kołnierzem, to kluczowy element każdej pralki. Jego główną funkcją jest izolowanie wody, zbieranie brudu i zapobieganie wyciekom. Ze względu na swoją specyficzną budowę i materiał, z którego jest wykonany, fartuch staje się idealnym miejscem do rozwoju bakterii, a co za tym idzie - pleśni i grzybów.

Dlaczego tak ważne jest regularne czyszczenie uszczelki?

Jeśli fartuch nie jest regularnie czyszczony, gromadzi się w nim nadmiar brudu, który może dostać się do prania. W efekcie twoje ubrania mogą zostać dodatkowo zanieczyszczone.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nieczyszczony fartuch to prawdziwy raj dla pleśni. Pleśń nie tylko zatruwa powietrze, ale również powoduje, że w łazience unosi się nieprzyjemny zapach. Co więcej, nadmiar brudu może prowadzić do uszkodzenia kołnierza, co z kolei może skutkować wyciekiem wody z pralki. Dlatego regularne czyszczenie fartucha jest niezbędne dla prawidłowego i bezproblemowego funkcjonowania pralki.

Minimum wysiłku, maksymalny efekt

Jeśli chcesz skutecznie wyczyścić wnętrze gum w pralce, będziesz potrzebować rolki papieru kuchennego i wybielacza. Zanim jednak przystąpisz do pracy, pamiętaj o założeniu na dłonie rękawiczek ochronnych. Ten sposób czyszczenia gum zajmie ci zaledwie dwie minuty, a efekt utrzyma się przez dłuższy czas.

Sposób na wyczyszczenie fartucha polega na umieszczeniu w jego wnętrzu papieru kuchennego nasączonego wybielaczem. Złóż arkusz papieru przynajmniej na pół - ilość złożeń zależy od szerokości gum. Następnie, tak przygotowanym ręcznikiem wyłóż całą przestrzeń pomiędzy gumami i pozostaw go tam na co najmniej kilka godzin.

Po upływie tego czasu usuń papier i dokładnie osusz fartuch. Wybielacz skutecznie oczyści uszczelkę, zdezynfekuje powierzchnię i pozbędzie się z niej szkodliwych bakterii, które odpowiadają za rozwój pleśni.

© Materiały WP