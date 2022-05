Polska tiktokerka wydała u fryzjera 750 zł. Oto co stało się po kilku dniach

Wydała na fryzjera 750 zł. Potem była załamana

Nikola Jatczak w połowie maja opublikowała na swoim tiktokowym profilu nagranie, które obejrzało do tej pory ponad 380 tys. osób. Dziewczyna udała się do salonu fryzjerskiego, by zrobić sobie refleksy w jasnym, chłodnym odcieniu blondu. Efekt był dokładnie taki, o jakim marzyła. Za usługę zapłaciła 750 zł. Niestety kilka dni później po pierwotnej koloryzacji nie było już śladu, a blond zmienił odcień na ciepły, nawet lekko rudy.