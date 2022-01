Ta panna młoda zdecydowała się na sporą metamorfozę. Obcięła włosy w trakcie ślubu

Obcięła włosy przed swoim weselem

Zjawiskowa panna młoda na swój wyjątkowy dzień wybrała długą do ziemi, jedwabną suknię z odsłoniętymi placami i wiązanym na szyi dekoltem typu halter. Ciemno brązowe, długie włosy miała ułożone w delikatne fale. Jednak przed udaniem się na wesele postanowiła zmienić fryzurę. Nie chodziło o uczesanie, lecz o długość włosów, które finalnie obcięła do ramion. Weselną metamorfozą zajęła się Stephanie Lee – druhna panny młodej, która na co dzień jest właścicielką salonu i pracuje jako fryzjerka. Trwała ona dosłownie kilka minut i dała powalający efekt.