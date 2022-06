Polskie gwiazdy kochają ten model szortów. Kupisz je teraz na wyprzedaży

Karolina Pisarek w casualowej stylizacji z kolarkami

Związana z modą Karolina Pisarek nie mogła pozostać obojętna na światowe trendy. Na Instagramie wyraźnie pokazuje, że tworzenie oryginalnych stylizacji to dla niej pestka! Na jednym ze zdjęć prezentuje się w kolarkach w kolorze trawiastej zieleni, które zestawiła z topem do kompletu i różową koszulą niedbale zarzuconą na ramiona. To zestawienie barw to jeden z największych hitów lata 2022! Obserwatorzy komentowali: "Przeeeeśliczna", "Piękna kobieta". I my również podpisujemy się pod tymi opiniami.