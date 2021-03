Polskie mięso na stołach całego świata

Oba rodzaje mięsa są więc zdrowe i polecane przez dietetyków. Ważne jest, by do ich przygotowania nie dodawać tłuszczy. Znacznie lepiej więc piec lub gotować schab niż smażyć go na patelni w panierce.

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie konsumentów na mięso drobiowe. W 2017 roku w Polsce wyprodukowano go aż 2,8 mln ton, z czego 1,12 mln przeznaczono na eksport. W 70 proc. drób sprzedajemy do krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie widzimy, że nowe rynki zbytu są niezbędne. Tym sposobem polski drób trafia też do Chin, Liberii, Wietnamu czy na Ukrainę. Polska jest jednym z największych producentów drobiu eksportujących go poza UE. Dlaczego konsumenci z tych krajów tak cenią polskie mięso?