Polskie sześcioraczki skończyły rok. Ich mama pokazała zdjęcia z przyjęcia

Nela, Kaja, Malwina, Zosia, Tymon i Filip to pierwsze polskie sześcioraczki w historii. Na świat przyszły 20 maja przez cesarskie cięcie wykonane w 29. tygodniu ciąży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W momencie narodzin rodzeństwo ważyło od 800 do 1300 gramów. Warto podkreślić, że sześcioraczki rodzą się niezwykle rzadko. Jest to jedna na 4,7 mld ciąż na świecie.