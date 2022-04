Rzuciła pracę, by walczyć z rosyjskimi trollami. Została Cyber Elfem

Choć nie ma mnie tam na miejscu, to oglądam wojnę niejako oczami Ukraińców - korzystam nie tylko ze źródeł mainstreamowych, ale i materiałów udostępnianych przez cywilów. Czuję się przez to, jakbym była świadkiem ludobójstwa. Jest to wstrząsające doświadczenie, które wzbudza bardzo duży wachlarz emocji. Wiem jednak, że muszę się do nich zdystansować, by móc dalej weryfikować informacje z Ukrainy. Nie jest to zajęcie dla osób, które są bardzo wrażliwe na widok przemocy. Raz na kilka dni mam kryzys i chwile zwątpienia. Wtedy muszę zrobić sobie przerwę, odłączyć się od intranetu i odpocząć. To pomaga.