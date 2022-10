Pomieszanie z poplątaniem. Dużo się działo w stylizacji Renaty Dancewicz

Renata Dancewicz pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", by powspominać pierwsze miesiące, które spędziła w Warszawie. W drodze do studia fotoreporterzy zrobili celebrytce kilka zdjęć. W swojej stylizacji połączyła letnią sukienkę w jesiennym płaszczem. Czy to trafne zestawienie?