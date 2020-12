Pomóż dzieciom w Jemenie

Od 5 lat w Jemenie trwa konflikt zbrojny. W jego wyniku zginęło już 3218 dzieci, a rannych zostało 5884. Aż 2 mln najmłodszych straciło swój dom i nie chodzi do żadnej szkoły. Z kolei 1,71 mln dzieci jest przesiedlonych wewnętrznie. 80 proc. mieszkańców tego kraju potrzebuje wsparcia, z czego 12,1 mln to dzieci.

Sytuacja jest naprawdę tragiczna. Dzieci umierają nie tylko na skutek bezpośrednich działań wojennych. Brak czystej wody powoduje choroby u 687 tys. najmłodszych, np. cholerę czy biegunkę. Około 2 mln dzieci w Jemenie jest poważnie niedożywionych. Blisko 325 tys. dzieci poniżej 5. roku życia cierpi z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia. Bez otrzymania pomocy liczba ta może bardzo szybko wzrosnąć nawet do 2,8 mln.

UNICEF jest obecny w Jemenie od dawna. Dzięki działalności organizacji tylko w pierwszej połowie 2020 roku, przebadane pod kątem niedożywienia zostało 1,8 mln dzieci do 5. roku życia. Prawie 112 tys. z nich objęto leczeniem. Ponad 260 tys. najmłodszych dostało tabletki odrobaczające, a 460 tys. mikroelementy. Z kolei 1,1 mln dzieci mogło suplementować witaminę A. Wszystko to ma na celu zapobieganie niedożywieniu. Jednocześnie widzimy, że to tylko kropla w morzu potrzeb.