Pomóż rozwinąć talent swojemu dziecku. Z tym stypendium to możliwe

Twoja latorośl odnosi sukcesy w sporcie, sztuce, nauce, a może chętnie i z powodzeniem angażuje się w sprawy społeczne lub ochrony środowiska? Jeśli padło choć jedno "tak", to ten konkurs jest dla was. Startuje VI edycja Enei Akademii Talentów. Do zdobycia jest 40 stypendiów po 5 tys. zł każde.