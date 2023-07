Pomylili premiery? Piotr Stramowski i jego partnerka jak Ken i Barbie na "Oppenheimerze"

Ci ostatni wiedzieli, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę i wyróżnić się z tłumu. Postanowili bowiem ucharakteryzować się na parę rodem z produkcji "Barbie". Ukochana aktora przyszła w obcisłej sukience w poziome czarno-białe pasy, do której dobrała różową torebkę i różowe szpilki. Nie zabrakło również mocnego makijażu, w którym główną rolę grała intensywnie różowa szminka. Z kolei Piotr Stramowski miał na sobie różową koszulę, dżinsową kurtkę, białe, obcisłe spodnie i kolorową apaszkę na szyi. Wzrok przykuwał również mocny makijaż (nawet na linii włosów!) i "przyklejony" do jego twarzy uśmiech.