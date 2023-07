Gwiazdy na polskiej premierze "Barbie". Kto zachwycił, a kto zawiódł?

Małgorzata Rozenek-Majdan zadała szyku na miarę czerwonego, a w tym wypadku różowego dywanu. Wieczorowa suknia w neonowym odcieniu różu charakteryzowała się dekoltem halter oraz niedługim trenem. By podkreślić elegancki charakter wydarzenia, jakim jest premiera filmowa, prezenterka włożyła do tego długie rękawiczki. Choć Radosław Majdan w fioletowym garniturze wyglądał całkiem nieźle, to lepszym wyborem byłaby biel lub inny stonowany kolor.