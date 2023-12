Pomysł na zimowy deser? Pieczone jabłka z korzenną nutą! W nowym odcinku Smacznego zdradzamy, jak je przygotować

Pieczone jabłka to jeden z nieodłącznych symboli jesieni. Jeżeli wzbogacimy taki deser farszem z orzechów, daktyli i przypraw korzennych, możemy poczuć przedsmak nadchodzących świąt. Trudno oprzeć się takiej pysznej przekąsce, która doskonale zastępuje kaloryczne łakocie, a do tego dostarcza cennych składników odżywczych. Żeby jabłka były jeszcze bardziej pożywne, upiecz je z dodatkiem oleju rzepakowego. W najnowszym odcinku programu Smacznego nasza prowadząca Gosia Rudzińska wyjaśnia, jak to zrobić.