Pomysły na rodzinny urlop w Ustroniu Morskim

Skansen Chleba to miejsce, w którym można poznać bliżej tajniki wypieku chleba i zobaczyć na własne oczy, jak przed wiekami przygotowywany był ten tradycyjny, towarzyszący nam do dziś wypiek. Skansen mieści się w stylizowanej na XIX-wieczną modłę chacie, w której unosi się zapach świeżo upieczonego chleba. Wizyta w tym miejscu to prawdziwa uczta dla zmysłów, gdyż turyści są raczeni nie tylko historią chleba i jego wypieku, lecz także samym chrupiącym pieczywem prosto z pieca. To prawdziwa gratka dla turystów w każdym wieku!