Ponownie pojawił się w Polsce. Widziany był w Puszczy Białowieskiej

Nie od dziś wiadomo, że teren Puszczy Białowieskiej zamieszany jest przez niezwykłych mieszkańców. To w tym miejscu znajdziemy wiele gatunków zwierząt i roślin, które podlegają ochronie. Ostatnio pojawił się tam zaskakujący gość. Szakal złocisty do tej pory nie był spotykany w tym regionie.

Wilki i szakale nie żyją w przyjaźni, dlatego też sytuacja tego drugiego w puszczy może być niepewna. Naukowcy przypuszczają, że obecność szakala może wynikać ze zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka, takich jak wycinka lasów i rozwój rolnictwa. Analiza danych z fotopułapek ma pomóc zrozumieć to zjawisko, jednak badacze zakładają, że szakal mógł jedynie przemieszczać się przez teren puszczy, a nie osiedlać się na stałe.

Szakal złocisty to średniej wielkości drapieżnik z rodziny psowatych, przypomina wyglądem mniejszego i smuklejszego wilka szarego. Jego sierść mieni się odcieniami złota i rudego, a długie nogi i puszysty ogon dodają mu elegancji . Jako wszystkożerca, szakal złocisty nie jest wybredny w kwestii pożywienia - zjada zarówno małe ssaki, ptaki i gady, jak i owoce czy padlinę.

Pierwotnie ten gatunek ssaka zamieszkiwał stepy, półpustynie i otwarte tereny Azji, południowo-wschodniej Europy oraz północnej Afryki. Jednak w ostatnich latach jego zasięg znacznie się rozszerzył na północ i zachód Europy. Naukowcy tłumaczą to zjawisko zmianami klimatycznymi oraz wpływem działalności człowieka.

