Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Na jego widok bierzemy nogi za pas. Każdy z nas może go spotkać

Często mylony jest z wężem, jednak nim nie jest. Nic więc dziwnego, że spotykając go na swojej drodze, możemy nieźle się wystarczyć. Czy jednak jest niebezpieczny i jakie dokładnie tereny zamieszkuje? Sprawdźcie.

Padalec swoim wyglądem wzbudza ogromny respekt. Porusza się niezwykle wolno, przez co sam często pada ofiarą różnych zwierząt. To bowiem nie lada gratka dla łasic, lisów, a nawet żmij zygzakowatych. Jest także pożywieniem dla niektórych ptaków. Podpowiadamy, jakich miejsc unikać, jeśli nie chcemy na niego trafić.

Jak rozpoznać padalca?

Padalec porusza się ruchem wężowatym. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to gatunek beznogiej jaszczurki bez wyraźnie zaznaczonej głowy. W dodatku może osiągać nawet do 50 cm długości, przez co sieje wśród ludzi postrach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kiedy poczuje się zagrożony, zrzuca swój ogon, dzięki czemu może znacznie szybciej się przemieszać. To właśnie to zresztą łączy go z innymi jaszczurkami.

Stworzenia te wyróżnia także ich ubarwienie. Można spotkać osobniki w brązowym, czarny, żółtym, a nawet turkusowym kolorze. Gdy przyjrzymy im się bliżej, dostrzeżemy także drobne łuski.

Tych miejsc lepiej unikać, jeśli nie chcemy spotkać padalca

Wbrew pozorom padalce to powszechnie spotykane stworzenia w naszym kraju. Najczęściej zamieszkują jednak tereny leśne, łąki oraz torfowiska, jednak to nie oznacza, że nie odnajdą się również w innych miejscach. Padalce doskonale czują się w ściółce, mchu oraz przydrożnych zaroślach.

Padalce najbardziej aktywne są od marca do października, dlatego to właśnie w tym okresie spotykane są najczęściej. Warto jednak podkreślić, że nie są groźne dla ludzi, dlatego nie należy się ich obawiać.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl