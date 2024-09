Trafiła w dziesiątkę. Sukienka Agaty Dudy to hit dla 50‑latek

Polska para prezydencka od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych. I choć głównym celem wizyty była debata generalna sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ , to Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mieli zaplanowanych wiele innych oficjalnych spotkań.

Stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy to naprzemienne wzloty i upadki. Pierwsza dama nie musi jednak ubierać się w trendach, by prezentować się nienagannie. W jej przypadku najważniejsze jest dopasowanie stroju do okazji. Wniosek? Elegancja ponad wszystko.