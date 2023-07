Poroniła. Prokuratorka kazała wypompować szambo i szukać płodu

Dominika Wantuch opisała w "Wysokich Obcasach", co spotkało po poronieniu Olę. Kobieta przyznała, że zdecydowała się na wyznanie poruszona głośną historią pani Joanny. "To jej odwaga sprawiła, że chcę głośno mówić o tym, co mnie spotkało, jak zostałam potraktowana przede wszystkim przez prokuratorkę" - zaznacza na początku.