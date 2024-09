"Zostawił go na łańcuchu". Wiadomo, co z porzuconym Oreo

Inspektorat OTOZ Animals w Bielsku-Białej opublikował na swoim profilu na Facebooku post z opisem historii psa Oreo, którego uratowali podczas powodzi obcy ludzie. Oreo został opuszczony przez właściciela, który zostawili go samego na łańcuchu, na działce.

"Zdali sobie sprawę, że zwierzę potrzebuje ich pomocy. Uwolnili go z łańcucha i zabezpieczyli chwilowo u siebie w domku. Oprócz psa udało się też panu Mikołajowi uratować koguta, który wraz z trzema kurkami zamknięty był w kurniku " - czytamy.

Pies Oreo przebywa obecnie w domu tymczasowym. Jak poinformowano w poście, szuka nowego, bezpiecznego i ciepłego domu. "Czy ktoś go pokocha? Czy dostanie szansę na nowe szczęśliwe życie?" - zastanawiają się przedstawiciele OTOZ Animals.

We wpisie ponownie także poprosili o uwolnienie zwierząt uwięzionych w kojcach oraz przywiązanych do łańcuchów. "Daj im szansę na ucieczkę i przetrwanie" - czytamy.

Mówi, co dzieje się w Nysie. "Boję się, że będzie gorzej niż w 97"

Mówi, co dzieje się w Nysie. "Boję się, że będzie gorzej niż w 97"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!