Poruszające wyznanie Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych Życia". "Prawie codziennie umieram z bólu"

Siła miłości

Kaźmierska podkreśla, że swoją ogromną siłę zawdzięcza... miłości do syna: "Moją siłą jest mój Conan. Najlepszy chłopczyk na świecie, który choć nieraz wkur... mnie do łez, to jest moim życiem i moją siłą. I wiem, że dla niego nawet bez nóg będę się czołgać, byle do przodu. Więc kochani, nie zostajemy w łóżku".