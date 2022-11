Porzuciły pracę umysłową. Niczego nie żałują

Marzena poszła na studia i podjęła pracę umysłową pod presją rodziców. Monika Bojanowska komentuje: – Często my, kobiety żyjemy jakby nie swoim życiem. Żyjemy pod dyktando innych osób, którym wydaje się, że wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. Często ważniejsza jest też rodzina oraz dzieci; pod nich kształtujemy swoje życie zawodowe. Tymczasem o tym, jaka praca jest dla nas satysfakcjonująca, nie decyduje jej forma – fizyczna czy umysłowa – ale to, jakie wyznajemy wartości. Poznając, co jest dla nas najważniejsze, jednocześnie poznajemy siebie i możemy wybrać taki sposób pracy, który da nam poczucie satysfakcji oraz spełnienia. A wartości mogą być bardzo różne. Dla jednej z nas będą to pieniądze, dla innej spokój i harmonia, poczucie przynależności do grupy, relacje. Tylko znając własne wartości, możemy wybrać pracę, w której poczujemy się naprawdę dobrze. Bez względu na to, czy będzie to praca fizyczna, czy umysłowa.