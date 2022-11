Młodzież w kryzysie bezdomności. "Zawsze przyczyną jest dom"

U znajomych skorzystają z pralki. W miejskiej łaźni czy noclegowni wezmą prysznic.

- Ludziom się wydaje, że osoba bezdomna to taka, która śmierdzi. Większość młodych osób bezdomnych żyjących na ulicy to są osoby, których nie poznasz. Myją się, golą, chodzą w czystych ubraniach - mówi Szymon. - U mnie to wyglądało tak, że ciągle kombinowałem. Chwilę u znajomych, chwilę w hostelu. Co jakiś czas wyjeżdżałem do Niemiec, do Holandii, odkładałem pieniądze i wracałem. Ale to jest ciągłe życie bez stabilizacji. To wszystko się kumuluje. Najgorsza jest niepewność. Ale dopóki się jest pod wpływem używek, to ta niepewność maleje.