Wszechmocne. Anja Rubik walczy o edukację seksualną w Polsce. "Mnóstwo kobiet opisuje swój strach"

Muszę przyznać, że choć dostaje mi się troszeczkę za SEXED, to jako fundacja nie doznajemy hejtu i to jest niesamowite. Może z raz widziałam negatywny komentarz. Natomiast ja z hejtem radzę sobie dość dobrze, bo wierzę w to, co robię i w to, że jest to słuszne. Czy czuję presję? Tak. Myślę, czy mogłabym robić jeszcze więcej? Jest tyle inicjatyw potrzebujących wsparcia. Z drugiej strony wiem, że muszę też dbać o siebie, bo jeśli nie będę zdrowa, nie będę zapewniała sobie odpoczynku, to nie będę miała też siły, by działać. Cały czas uczę się, jak sobie radzić z presją: trochę sportu, filmów, książek pozwala mi się na chwilę oderwać. Ale to nie jest idealne, bo mam też za sobą wiele nieprzespanych nocy.