Posadź w ogrodzie. Sąsiedzi pozazdroszczą ci dywanu z kwiatów

Jak uprawiać żagwin?

Żagwin ogrodowy najlepiej sadzić w glebie przepuszczalnej, lekko wapiennej, choć roślina ta jest dość tolerancyjna co do rodzaju gleby. W trakcie sadzenia warto dodać do gleby trochę kompostu, co zapewni lepszy start roślinom. Sadzić żagwin należy wiosną lub jesienią, zachowując odstępy około 15-20 cm między roślinami, co pozwoli na swobodny rozrost.