Podlej tym ogórki. Nie nadążysz ze zrywaniem plonów

Zacznij od zmieszania ze sobą jednego litra wody z 11 g drożdży. Następnie do roztworu dodaj jedną łyżeczkę zwykłego cukru. Dokładnie wymieszaj, aż wszystkie składniki się połączą. Postaw powstały nawóz na godzinę w ciepłym miejscu, aby umożliwić powstanie procesu fermentacji. Po wyznaczonym czasie rozwodnij odżywkę ok. 10 litrami wody. Teraz możesz wziąć się za regularne podlewanie sadzonek. Aby w pełni wykorzystać potencjał nawozu, jedną sadzonkę podlewajmy ok, 450 ml roztworu.