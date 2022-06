Leśnik poleca sprytny sposób na kleszcze. Kosztuje grosze

Zaskakujący sposób na kleszcze. Skuteczny i kosztuje grosze

Nietypowym sposobem ochrony przed kleszczami, które niechcący przynieśliśmy ze spaceru dzieli się leśnik Krzysztof Bisaga. Okazuje się, że można wykorzystać do tego celu zwykłą rolkę do ubrań. Wystarczy przejechać nią kilka razy, aby ściągnąć kleszcze, które przyczepiły się do odzieży.